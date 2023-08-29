台股ETF受益人續創新高 這檔人氣最旺

根據25日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，52檔台股ETF的受益人變化，最新一周增加3萬4,739人，累計今年來更是大增超過92.29萬人，總受益人逾507萬人，顯示出台股ETF魅力持續增溫。

進一步觀察，扣除今年新成立的7檔ETF，45檔台股ETF中，今年來受益人成長最多的就是群益投信發行的群益台灣精選高息ETF，受益人數成長503.39％，人氣暢旺，其餘包括兆豐台灣晶圓製造、富邦臺灣加權正2、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、群益臺灣加權正2等也都有1倍以上的成長。

此外，群益台灣精選高息ETF更是配出亮眼高息，為自身增添話題性，繼6月配出11％年化配息率的高息後，後續即將在9月配息，能否維持10％以上的年化配息率，也引發市場的熱烈討論。

群益投信指出，群益台灣精選高息ETF選股邏輯致力為投資人精選「真高息」，也就是說每年在企業宣告當年股利後，五月底即依宣告股利率選股，讓00919得以在除權息旺季時領到豐沛股利，今年群益台灣精選高息ETF已精準卡位高息，未來配息政策將積極求「穩」，規劃將當年度入袋的股利，在後續四季平均分配高息給投資人。

而群益台灣精選高息ETF首次配息高達0.54元，但只花一個月的時間就完成填息，說明群益台灣精選高息ETF挾「真高息」、「穩配息」、「能填息」三大題材，充份滿足投資人以高息打造穩定現金流的需求，符合投資人期望，是一檔「配息高又穩」的台股高息ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，國際被動式資金持續流往「半導體」、「高股息」、「AI大趨勢」，搭配內資持續加碼「高股息」的大趨勢不變下。投資人短期應可多加留意「半導體」、「高股息」及「AI大趨勢」類股。

至於投資操作重點，則可精選易受市場資金青睞的標的，並搭配「定期定額」、「逢低加碼」兩大策略，以因應現階段的金融環境，惟針對今年來持續遭逢「配息不如預期」、「美國中小銀行倒閉」、「大陸房地產商債券違約」利空襲擊的金融股，則需拉長布局時間，對應短期難以扭轉的大環境。

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