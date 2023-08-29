500萬名存股族買什麼？盤點10大人氣ETF

國內ETF受益人數飆破500萬人大關，上周續增3萬4739人至507萬9062人，扣除今年新成立的7檔，45檔ETF中，00919、00913、00675L、00713、00918與00685L等6檔，成長率逾1倍，而當中00713、00919的受益人數，各增逾10.2萬人、8.5萬人最多。

據8/25最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，52檔台股ETF的受益人數周增3萬4739人，統計今年共增92萬2904人，總受益人來到507萬9062人，顯示出台股ETF魅力持續增溫。

其中，00919在6月配出11%年化配息率的高息後，接下來即將在9月配息，有望維持0.54元高息。群益投信基金經理人謝明志表示，國際被動式資金持續流往半導體、高股息、AI等3大趨勢，是今年投資重點，建議投資人可持續留意。

此外，今年來接連遭逢美國矽谷銀行倒閉、陸碧桂園等房企違約，金融股受利空襲擊，需拉長布局時間，因應短期難以扭轉的大環境，建議可採定期定額、逢低加碼等2大策略，因應現階段的金融環境。

近年國人存股標的已從金融、電信股，轉向台股高息ETF，加上今年高息ETF績效與配息不俗，成為台股ETF中買氣最旺者，統計目前規模破兆的台股ETF基金中，高股息ETF基金占率最高，人氣居高不下。

不過，由於近期台股震盪加劇，部分高息ETF隨AI股回檔，績效也明顯滑落，買氣有轉往具ESG、低碳成分的市值型ETF移動的跡象，且隨8月配息旺季結束，未來包括績效表現、填息能力和配息政策，將是左右高息ETF規模能否持續衝高的3大觀察指標。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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