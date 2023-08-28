淨零題材夯 雙電基金有看頭

觀察近期全球主要區域電動車銷售數據，近兩月都呈現遞增狀態，包括美國、歐洲、大陸均顯現需求十分強勁。投信法人表示，鑒於有更多車廠取得IRA（通膨削減法案）補貼，可望持續帶動美國電動車出貨成長，大陸同樣在官方提供購置稅免除政策，有助未來銷售，搭配全球淨零碳排趨勢不變，各地電動車滲透率有望持續提升，相關個股成長前景也相當值得期待。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，從能源轉換效率以及成本角度來看，電動車都較傳統油車優異，油車的能源轉換效率落在12％～30％間，電動車高達77％～82％，就平均定期保養維修費用來看，油車近9,200美元，電動車則僅要一半金額，顯示電動車上路比想像中更加省錢。

各國政府也持續祭出相關政策與措施推動電動車普及，包括擴大安裝電動車充電設施、設定銷售總量目標、提供相關補貼等等，皆令電動車規模經濟指日可待，相關題材如電池、充電樁、整車製造等等成長性亦看好，是投資布局上不可忽略的板塊。此外，由電力所衍生出的儲能商機亦不容小覷。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，觀察電動車市場，近期多家車企品牌宣布降價，在行業面臨電動智慧化轉型、市場競爭趨於激烈的背景下，價格戰或加速行業出清，具備較強技術積累和降本能力的車企競爭優勢有望強化。去年北美電動車續航力排行，多款高階車型能達到500km以上續航力，已拉近與傳統油車的差距，售價100萬元～150萬元車款，續航力可達到300公里以上，有助銷量提升。

新光標普電動車ETF經理人劉恆誌認為，電動車近來股價表現強勢，全球電動車市場不只美國獨強，全球電動車族群股價飆起來，也不只有特斯拉一家獨霸，大陸新能源車至今表現令全球刮目相看。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰強調，中長線而言，在永續環保成為目前產業主流下，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中，電動車是最主要的受惠產業。