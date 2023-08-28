美國巨頭股票領跑 長線看俏

被視為美國經濟風向球之一的零售銷售月增0.7％，創六個月最大增幅，強勁的成長速度顯示美國經濟穩健，並未出現衰退的跡象，美國巨頭股票今年來領跑，回檔幅度卻相對較小，強者恆強成為投資首選，加上輝達第二季財報亮眼，投信法人認為，可望帶動美股續走高，電動車、智能車更是市場焦點所在。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，美國7月製造業以汽車、半導體等相關生產表現強勁，顯見景氣正向，現階段市場樂觀解讀升息循環已近尾聲，美股近期受到惠譽與標普全球下調多家地區性銀行的信用評級，使得銀行股類股受到影響，市場持續觀望後市政策變動方向。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，科技產業方面，依據Mckinsey研究顯示，全球半導體產值到2030年預計以7％的年增複合成長率增長，約有70％的增長將主要由三個行業推動，分別是汽車、計算和數據儲存以及無線產業。增長最強勁的領域可能是汽車領域，主要因在自動駕駛和電動汽車等應用的推動下，估計年增複合成長率為13％。

第三季北美前五大美系雲服務廠合計資本開支預計約423.35億美元，同比增長17％，隨電動車與生成式AI對高速運算需求的大幅提升，市場估計至2030年，GPU市場將以每年近3成速度增長，屆時每輛車半導體含量將跳升至1,170美元，是2021年近2倍之多。

整體AI來看，野村投信投資策略部副總經理張繼文強調，儘管經過一波高漲後，美國科技股來到相對不便宜的位置，但若以長期投資角度來看，AI具有一定的投資價值，AI應用範圍相當廣泛，舉凡資料分析、業務預測及影像辨視等，透過高效能運算，可大量節省企業營運成本，AI輔助軟體編程可以節省工程師超過5成的時間。

生成式AI題材將持續發酵，多家科技公司積極將AI融入新產品或服務中，AI在各產業的應用將呈現百花齊放，商機蓬勃長線發展持續看好，可望帶動科技股的獲利表現，預估美股大型科技股在股價整理後將會續揚，長期動能不容小覷。