抗通膨奏效 新興債布局時機浮現

全球通膨急速升溫，提早採取緊縮措施對抗通膨的新興國家央行，如今已陸續啟動降息，遙遙領先成熟國家且根據歷史經驗，聯準會（Fed）暫停升息後，新興債漲勢將維持到降息循環中期，顯示新興債布局時機浮現，法人建議，可趁近期回檔逢低布局，並以新興美元主權債為主。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，已開發國家通膨才剛步入低於市場預期的水準，新興國家通膨早已低於預期，且通膨下降超過預期的程度持續加大。今年下半年新興國家較有餘裕得以率先採用寬鬆貨幣政策，多數央行目前已暫停升息、部分甚至展開降息，寬鬆貨幣政策對新興債市帶來的好處即將顯現。

張繼文指出，後疫情時代全球通膨急速升溫，新興國家今年得以提早展開降息行動，支持債市上演優異表現，加上新興主權債十年一遇的價值潛力顯現「物美價廉」，可作為投資人提供良好的投資布局進場點。在基本面有撐下，可留意新興美元主權債券投資價值，現在進場布局新興美元主權債的下檔風險相對較低。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳認為，目前市場對聯準會後續升降息預期已逐漸往官員看法靠攏，使得近期美債利率自低位回升，新興市場債收益率更加具吸引力，且通膨逐漸放緩，經濟動能漸弱，更有利於新興債後續表現。新興市場基本面仍優於成熟市場，包括經濟動能較強，雙赤字多逐漸改善，籌碼面亦較為穩定，此將有助於吸引市場資金逐漸往目前仍被低估的新興市場債，且當前新興債擁有高殖利率及籌碼優勢的特性，長期持有勝算高、報酬可期。

安聯投信海外投資首席許家豪強調，主要國家的實質利率已陸續回到正值之上，後續升息空間有限、利率風險應會低於去年，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，可將債券維持於較高水位。