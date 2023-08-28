陸房產爆雷 法人：應選股不選市

大陸房地產地雷連環爆，連地產巨擘都出現申請破產保護，對陸股及中國基金後市，法人表示，投資陸股應選股不選市，而新能源及AI受惠概念股更是首選。

第一金中國世紀基金經理人張帆指出，後續還需要龐大的官方政策支持，在房產低迷、資金斷鏈壓力下，後續民營地產商存在更大的挑戰與政策支持需求，從長期經濟循環週期看來，地產業可能持續面臨挑戰與債務壓力，消費市場也將承受壓力。

建議陸股基金適合採取長線定期定額策略，挑選標的應要選股不選市，目前較看好的標的是具有長期需求與成長潛力的再生能源、新能源、太陽能等相關產業的長期發展潛能，因這類標的較不受房產業及本地消費衰退影響，可維持相對穩健的股價表現。

中租基金平台總經理蘇皓毅分析，大陸目前面對房地產市場的系統性風險已擴大至影子銀行體系，金融業正進一步承受更大壓力中，目前情況的確又更為嚴峻。評價面來看，陸股已具備相等吸引力，但想要期待市場上升，恐需要更多政策利多，也就是除了寬鬆的貨幣政策外還需要更全面性的「強心劑」才能有效提振家庭單位的財富效果，藉由非必需性消費支出拉動經濟增長，以改善通縮隱憂與回復消費信心。

復華華人世紀基金經理人胡家菱預期，今年大陸經濟處於弱復甦格局，使陸港股市表現將較為震盪，但官方可能會提出新一輪穩定房地產與刺激消費政策，鑒於目前基期較低，建議採分批或定時定額方式布局。

後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況，因應目前陸港股較無漲升動能，基金將採分散布局，並著重目前產業能見度較高的AI受惠概念題材，以提高投資效益。