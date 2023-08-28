美債殖利率攀高 債券投資契機浮現

根據市場統計顯示，日前美國10年期公債殖利率來到4.342％，創下2007年11月6日以來新高，同時30年期公債殖利率來到4.456％，也創下2011年4月27日以來新高。投信法人表示，公債殖利率持續創下新高的同時，債券投資價值亦開始浮現。

滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安指出，美國為全球最大發債國家，根據富時全球政府公債指數顯示，美國公債占比指數約34％，為最大單一發債國家，其次為日本（13％）、第三大為德國（11％）。短線上公債價格或有影響，但全球壽險依舊持有大量美國公債，且美國公債於投資市場上替代品有限，因此壽險公司並不會因此拋售美國公債。

觀察近期美國10年期公債殖利率表現，的確因為降評問題導致殖利率上升，此時的上升，反而創造投資人一個進場良機，除了獲得更高的債券殖利率，日後，當停止升息、或出現降息時，也創造資本利得的空間。

蔣智安強調，投資人若對單一市場有疑慮，或不知投資何種券種，不妨關注環球混合債券的投資策略，可同時掌握投資等級及非投資等級債的投資，投資區域除了美國外，歐洲、新興市場的投資等級債利差分別為161基本點、與151基本點，均較美國投資等級債為高，是以適時的加入歐洲與新興市場美元債，均有助於投資組合的表現。

滙豐投信分析，觀察逆全球化的環境，複雜而分化的經濟環境創造不一致的市場步伐，這將為多元投資和追求績效者帶來新機會。

展望未來，隨著房地產和勞動市場降溫，西方經濟體的通膨壓力將放緩，同時市場對於金融穩定性的擔憂，意味著全球央行進一步升息的空間有限，貨幣政策收緊、信貸供應緊縮以及疫情時期的大量儲蓄已消耗，屆時可望降低通膨壓力，並讓聯準會有空間開始降息，此時正是對債券投資非常有利的逢低布局時間點。