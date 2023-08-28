投資級債 近一周資金淨流入

市場對美歐最新經濟數據及央行官員談話做偏鴿解讀，認為後續暫停升息機率提高，美國公債殖利率回落，債市資產漲多跌少，不過資金流向仍分歧。根據美銀美林統計顯示，過去一周包括非投資級債與新興市場債資金單周呈淨流出狀態，僅投資級債迎來資金淨流入。

安聯投信表示，市場近期上修美國今年經濟成長率，預估實質GDP成長率有望來到1.6％，產業庫存調整雖延續，但下半年可望看到庫存回補，房市投資也略有回溫；市場預估歐元區今年經濟成長率略下修為0.5％，景氣領先指標也有下滑，整體景氣有轉弱跡象。

大陸今年經濟成長率預測5.2％，但包括製造業PMI指數較弱、出口年增率下滑以及消費信心下降，經濟表現有疲弱跡象。

目前市場多預估聯準會9月應不會再升息，但短時間內也不會降息；歐元區核心通膨仍在相對高檔，歐洲央行維持其緊縮政策，預估後續或仍有升息空間；大陸當前包括拆款利率維持在相對低檔的水準，整體貨幣環境相對寬鬆。

安聯投信海外投資首席許家豪指出，當前債券投資可把握多元信用、較高品質以及動態調整三大要點。一是今明年經濟重回低成長，隨著經濟硬著陸風險降低但重回低呈找、向下風險未變，投資債券首先應布局多元信用債，透過收益累積報酬的同時也降低單一券種波動；二是應對經濟向下風險，則應挑選評級較佳的債券，降低信用風險；三是流動性緊縮的環境下，市場波動度仍在，應視市場氣氛與平價動態調整持債水位，應對不確定性。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，通膨仍是未來6～12個月重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。

考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會，因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。