利多挹注 印度基金後市俏

受到美國升息、全球金融業一系列危機影響，近一季全球主要股市表現震盪，觀察統計投信發行的海外基金近一季績效表現兩極化，統計至8月21日以新台幣計價的海外基金中，包括群益印度中小、台新印度共2檔印度基金績效在兩成以上，表現相對突出。市場法人表示，印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益投信表示，7月印度股市持續走強，儘管指數再創歷史新高後出現回檔，但整體多頭格局並未打破，創新高後的市場，投資人都會害怕高檔震盪，在市場大小波動不絕的環境下，以基金定期定額介入是最為簡單方便，也具風險分散、平均成本效果的投資方式，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼之定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。

印度因基本面穩健，吸引外資持續買超，印度本土投信資金也持續回流，資金動能依舊強勁，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度6月CPI由前月的4.7％上升至4.81％，高於市場預期。通膨回升主因食品價格持續走升，反觀服裝、鞋類及住房成本則持續放緩。目前印度CPI仍處於央行的目標區間，但近期因降雨不均，造成食品價格回升，往後CPI可能仍會小幅回升。

短期印度股市可能因通膨反彈而回檔，但由於政府已及時介入控制物價，加上雨季累計降雨量已高於歷史平均，食品價格將趨緩，因此印度通膨尚屬可控，預期印度央行將持續維持利率不變，股市多頭格局可望持續，短線回檔將是不錯的進場點。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，在結構性、基本面逐漸好轉，加上政策改革、全球供應鏈轉移下，印度是最有前景的長期投資標的，也正朝「大陸＋1」之路邁進。

受惠經濟政策、人口紅利等利多加持，看好當地金融、零售、汽車、基礎建設等內需產業後市行情。