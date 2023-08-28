外資回頭 新興亞股買超2.2億美元

美國公債殖利率持續攀高，投資人對風險性資產存疑，好消息是外資由賣超轉買超新興亞股2.2億美元。法人觀察，外資上周較青睞南韓與印度股市，分別買超2.9億美元與2.1億美元，印尼賣超最重約2億美元，台股也小幅調0.3億美元。

中信綠能及電動車經理人張苡琤表示，上周輝達財測優於市場預期，帶動AI概念股強漲，使台股周線翻紅，指數上漲100.27點，終止周線連三跌。但聯準會主席鮑爾在全球央行年會演說，市場解讀鷹中帶鴿，後續關注31日將公布的7月個人消費支出物價指數（PCE），可為利率走向焦點。

台股部分，觀察原物料缺料改善，車市供應逐漸恢復，全球新能源汽車受惠，電動車長期成長趨勢明確，帶動充電樁的成長，美國充電展望樂觀，有利赴美設廠的台廠，如台達電、士電、信邦等，均接獲多筆國外充電樁大廠訂單，營收展望強勁。

越南股市方面，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南券商SSI與VND提高融資額度，以利把握利率下調、股市多頭氣焰步伐，今年累積漲幅已接近50％，更為大盤指數之4至5倍。另外，NDirect證券最近更新了對證券業的未來展望，並指出目前股市投資比率仍然較低，僅占越南整體人口7％左右，加上可支配所得成長快速，及政府大力支持金融業發展等，都顯示未來越南證券業發展潛力無窮。

今年來表現突出印度股市，群益大印度基金經理人林光佑強調，印度經濟與企業獲利強勁，通膨受控及政策題材的支持，吸引外資持續買超，為今年來新興亞股中外資買超最高股市。

林光佑表示，觀察7月製造業PMI為57.7，已連13個月在55之上高水準，持續創歷史最長紀錄，景氣動能強勁，市場預估企業今明財年獲利年複合成長率仍有16％高增速，預料股市維持多頭格局不變。產業佈局可關注政策受惠題材、工業、金融、軟體、醫療與消費等類股。