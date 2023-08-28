陸股利多 這檔爆量6倍 股民搶買被割韭菜

受到政策利多，大陸股市今（28）開盤一度大漲5%，國內相關ETF元大滬深300正2（00637L）、富邦恒生國企正2（00665L）、復華香港正2（00650L）、中信中國50正2（00753L）爆量走高，不過隨下午開始陸股漲幅縮水，讓早上進場搶買的人慘遭割韭菜，投資人哀嚎不斷，直言「頂部冤魂太多」，上漲動能不足。

大陸財政部昨宣布，自28日起A股印花稅減半，並且宣布調降融資保證金，受利多政策加持，陸股開盤氣勢如虹，上證綜指開盤大漲5.06%，深證成指大漲5.77%，不過隨後漲幅收斂至2%多，下午午盤再度縮水至1%多，券商股走勢回落，半導體個股也續走跌。

受陸股跳空開高激勵，大批投資人湧入元大滬深300正2搶反彈，一度衝高至15.8元、漲幅高達10%，不過隨陸股漲勢收窄，終場以14.69元作收，漲幅2.73%，成交量則放大至16萬張，是上周五2.6萬張的6倍之多，為今天集中市場成交量第2名，僅次於緯創18萬張。

其餘如富邦恒生國企正2、復華香港正2、中信中國50正2也都同步走揚，富邦恒生國企正2最高曾到7.46元，最終以7.13元作收，漲幅2.44%，成交量逾5萬張；復華香港正2以11.06元作收，漲幅1.84%，成交量1.2萬張；中信中國50正2最終以8.82元作收，漲幅2.44%，成交量也放大至3.3萬張。

上週陸股持續失色，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，現階段政策利多頻出，但市場信心不足，加上人民幣貶值壓力，導致8月以來外資流出740億人民幣，A股仍需等待政策效果釋放及經濟數據回暖，惟今年以來A股已面臨多次修正，預估短期下行空間相對有限。

滙豐中國科技精選基金經理人劉柏廷表示，目前MSCI中國A股境內指數的預估市盈率只有約11倍，相比之下，過去十年的平均水平為13倍。後市若要取得重大進展，最重要的是投資者及消費者信心恢復，寬鬆的財政和貨幣政策，是刺激市場重拾信心的關鍵。

對於陸股虎頭蛇尾，投資人也哀鴻遍野，「反彈力道好弱，又開高走低」、「一日行情，不，是半小時」、「出貨盤，可惡」，「割韭菜囉」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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