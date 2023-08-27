基本面有撐 美長照醫療REITs補漲可期

根據芝商所FedWatch工具最新統計，聯邦基金期貨投資人預測聯準會（Fed）9月會議按兵不動，11月升息1碼至5.5％至5.75％的機率達4成水準，市場樂觀解讀升息循環已接近尾聲，緊縮立場轉趨中立，花旗美國經濟驚奇指數顯示，經濟數據持續超越預期，顯示經濟堅實不會陷入衰退，加上最新房價數據持續向上走升，但尚未反映在長照醫療REITs在內的REITs次級市場，後續可望有落後補漲表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據NIC MAP最新報告，截至今年第二季高齡住房相對第一季，在需求端數據包括：入住率與租金成長率皆持續攀升；相對，反映供給端的數據包括庫存年成長率、營建相對庫存比率與開工相對庫存比率等數據多走降，整體顯示高齡住房基本面有撐。高齡住宅庫存增長繼續緩慢，第二季僅增加約1,100單位，是2006年以來的最低水平，不僅暗示高齡住宅長期供不應求情境，亦對長照REITs基本面提供了一定的支撐力。

日盛團隊分析，當前租金的增長彌補通膨的負面影響，入住率也持續改善中，由於高齡人口不斷增加帶動相關住房需求持續強勁，預計租金長期增長可望維持。反觀美國，通膨持續降溫中，且升息已進入末升段，在此背景對長照REITs十分有利。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，雖然REITs今年股利率較公債落後，然綜合觀察REITs旗下各產業的股利發放、配息率、評價比、租用率等，主要以零售、醫療保健類，以及工業、資料中心相對表現出色，若有意布局建議聚焦這些類型之REITs，同時避免受到多元辦公型態影響的商辦類型，將可獲得穩定股利率與未來價格回升的資本利得空間。

此外，張書廷強調，由於看好綠能政策勢在必行，不少REITs標的開始朝ESG標準靠攏，以提升競爭優勢，同時有助於租賃需求維持在相對高檔，搭配抗通膨特性，表現可望優於整體REITs走勢。