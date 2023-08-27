減碳投資熱 ESG基金中長線看俏

美國度假勝地夏威夷遭到野火侵襲傷亡慘重，再度引起各界對於極端氣候的關注。法人表示，加速減碳對抗氣候變遷已刻不容緩，除電動車、太陽能、風電等領域，隨淨零排放從需要變成必要，包括工業、科技業持續擴大產品或服務在減碳領域的應用，將推升減碳投資熱潮延燒，現在正是中長線布局碳手印企業的好時機。

柏瑞投信指出，在全球多國鼎力響應下，淨零碳排已勢在必行，其中潛藏的減碳投資商機相當可觀。舉例來說，去年底的第27屆聯合國氣候變遷峰會（COP27）中，討論改組世界銀行、國際貨幣基金及多邊開發銀行的可能性，有望釋出上兆美元的氣候資金。

柏瑞ESG減碳全球股票基金經理人馬治雲認為，看好減碳投資所帶動的工業板塊前景，主要是過去大家所認知的工業，通常會受到景氣循環的影響，但現在已經不一樣。眾多美國企業執行長近年來陸續表示，工業產業即將出現重大催化劑，包括美國政府所推出的《晶片與科學法案》及《降低通膨法案》，都將推動近岸生產、工廠自動化及淨零排放等相關支出大幅成長，進一步帶動未來工業企業的潛在獲利表現。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益分析，隨國際對於低碳永續重視程度愈來愈高，為與國際趨勢接軌，台灣企業未來可能的碳稅、碳費或國際合作夥伴的碳盤查要求，轉型刻不容緩，減碳政策愈加明確，未來國內碳費、國際碳稅的實施，都將左右企業的營運及獲利，在低碳轉型實踐更積極、ESG永續經營能力愈好的企業，將更能掌握獲利機會。

洪祥益建議，投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，不妨布局具有ESG及碳金優勢的低碳龍頭市值型台股ETF，穩健參與行情。雖然台股目前震盪加劇，但善用存股及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買、折扣時多買一點的概念，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的布局需求。