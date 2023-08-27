能源轉型趨勢明確 基建沾光

為達成2050年淨零碳排放的目標，各國紛紛推出氣候變遷因應法案，法人表示，由於能源轉型趨勢明確，除有利於能源轉型產業中長期走勢外，也將有助基礎建設相關公司後市表現。

國泰投顧表示，美國在去年推出「通膨削減法案」，為美國史上對氣候和能源最大的投資，該法案承諾於十年內提供超過3,690億美元的補貼及稅收抵免，以鼓勵減碳轉型及再生能源運用，市場預期在該法案的推動下，將會提高太陽能發電和風力發電在美國整體發電量中所占據的比重。這項影響廣泛的氣候措施，目標是讓2030年碳排放量較2005年減少40％。

「通膨削減法案」將對進行能源轉型的電力公共事業公司擴大生產稅收抵免（PTC），生產稅收抵免將使此類型企業稅負支出減少，進而提升獲利表現；此外，該法案將對符合條件的企業擴大貸款申請，亦將激勵對再生能源更多的投資。

國泰投顧指出，美國大型電力公共事業公司如NextEra Energy（新紀元能源）、Duke Energy（杜克能源）、Entergy（安特吉）、Dominion Energy（道明尼能源）及Southern Company（南方電力公司），都因美國「通膨削減法案」推動能源轉型將受惠，市場預期此類型公司全年PTC將超過5億美元～10億美元。

除政府推動能源轉型等政策方案，讓基建沾光外，對於基建的基本面，聯邦投信投資長吳裕良認為，儘管美國通膨仍有上行風險，可能迫使進一步升息，扭轉原先市場預期7月將是最後一次升息的樂觀氛圍；加上大陸金融和房地產問題以及AI概念股的漲多修正，避險情緒升溫，使得股市回檔修正，呈震盪走勢。但基礎建設類股大多數為受政府監管且屬壟斷性質，不管景氣好壞，價格會隨著通膨進行調整，擁有相對穩定現金流及固定股利，具有防禦特性，因此受股市修正的影響相對較小。