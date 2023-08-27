全球電信債ETF 收益率飄香

今年台股高股息ETF夯，但放眼海外，全球電信債ETF收益率佳，也值得投資。根據ICE統計自2019年1月至2023年6月止，全球電信債指數收益率達4.32％，打敗同期間投等債的3.88％，更勝過美20年期公債的2.64％與美股1.69％。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示，電信產業債，主要涵蓋全球各大電信龍頭企業，今年起隨生成式AI應用加入後，未來AI+5G新商機有望遍地開花，中長線營運高點可期，有助於推升未來債券價格表現，加上電信公司配息水準佳，是少數值得投資人中長期持有的優「殖」固定收益工具。

電信債ETF主要是由全球各大知名電信龍頭企業組合，多具現金流充沛企業，營運及財務體質穩健，就債券發行人角度來看，多數電信公司發債都以投資等級債為主。全球電信債ETF具投資等級，且美債殖利率彈升，加上美元避險效果炙手可熱，現階段進場卡位全球電信債ETF，有望打造債券近年來難得一見的息利雙收投資機會。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出，儘管聯準會仍將依經濟數據狀況決定升息步伐，不排除持續升息可能，不過市場仍普遍預期升息循環將入尾聲，市場反應已鈍化，在升息尾端、債市趨於穩定，然景氣前景仍具不確定性下，高品質債券受市場青睞，也使得今年來投資級債ETF買氣增溫。

投資級電信債因具有抗景氣循環、收益水準高於一般投資級公司債的優勢，更不失為升息末端布局債券ETF可多加考慮的標的，且鑒於全球5G發展趨勢持續，各大國電信龍頭積極投入5G網路及相關基礎設施建置，未來在5G使用量逐漸增加下，料未來獲利與現金流向穩定，產業成長前景可期，電信債ETF不失為現階段投資人既想掌握升息末端債市投資機會，又想把握產業前景，兼顧收益的投資標的。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭認為，在經濟軟著陸且通膨回落較為明顯的情境下，預估升息終點利率來到5.5％後會停止升息，對四種債券的展望評價，公債持中性態度，而投資等級債、非投資等級債，以及新興債展望則中性偏多。