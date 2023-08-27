3檔美長債ETF 股東增逾10倍

近期美債ETF買氣明顯增溫，長天期美債更是交易熱絡，甚至有3檔長天期美債股東人數成長10倍以上。法人表示，聯準會升息循環將步入尾聲，當利率政策轉為降息時，有利債券價格走升，存續期間相對長的長天期債受惠程度大，也是吸引資金湧向長債的主要關鍵。

永豐投信指出，根據集保中心統計，從各檔美長債ETF的股東人數來看，去年底至8月18日，6檔美國長債ETF已經有3檔股東人數成長達10倍以上，分別是國泰20年美債、永豐20年美債及中信美國公債20年，目前規模突破千億元的元大20年美債雖然股東人數基數高，也成長達2倍多，顯示資金今年大舉流入債市。

永豐20年期以上美國公債ETF經理人周彥名認為，美國公債因有違約率相對低的特性，經常被視為無風險資產，是在經濟疲弱階段相對穩健的避險標的。此外，長天期債價格受利率變化的敏感度較高，特別是在近期進入升息尾段，價格反彈空間較大，因此此時布局長天期債，除了享受息收外，更可當作波段操作的投資標的。

值得注意的是，近期投資人搶進美債ETF，使得部分ETF出現明顯溢價，也就是說，投資人買入的價格可能高於基金實際淨值，建議投資人在進場美國長天期債ETF前，最好先了解該檔ETF的折溢價情況，通常落在1％內是相對合理的價格，避免買貴而不自知。

中信美國公債20年經理人張瓈尹強調，近期市場紛紛上修今年經濟成長，同時油價的上漲也引發通膨升溫擔憂，最新市場對於聯準會（Fed）降息預期由明年3月延至5月，且上周全球央行年會上Fed主席鮑爾的演說，透露高利率將維持一段時間，預期近期美債殖利率將維持高檔震盪。

但7月份FOMC會議記錄及部分官員也公開表示，政策或將可開始按兵不動，立場漸趨鴿派，凸顯升息終點能見度高，建議投資人可持續分批承接長天期美債ETF如中信美國公債20年，掌握殖利率高點反轉契機。