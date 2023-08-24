兩關鍵 轉型能源股基金慘跌

節能減碳，替代能源產業雖具中長線趨勢，但轉型能源股及轉型能源股基金近月卻出現大跌，法人指出，主要是受到終端消費支出下降及央行大幅升息後對股債負面影響所致。

法巴投顧表示，儘管乾淨能源相關資產於7月下旬迄今修正幅度較大，但此為高成長股波動性較大之特性，過去一個月修正中，市場並未有任何總經政策、乾淨能源政策的改變，因此乾淨能源資產價格下跌並非單一事件，而是與市場其他股票、固定收益資產同步發生的修正現象，乾淨能源指數近期修正已進入超賣區間。

法巴投顧認為，儘管無法確認那斯達克乾淨能源指數每一次的超賣情境一定會有反彈，但卻是投資人可分批布局的較佳時間點。且自今年初美國「通膨削減法案」正式啟動以來，有關乾淨能源補貼細節持續出爐，且美、歐等大額刺激計畫時間分別到2032年、2030年，在長期刺激計畫下，乾淨能源市場前景依然正向。

百達投顧分析，近期一波下跌，主要是受到通膨持續、利率上升、氣候溫暖及停電事件減少等多重影響，因而消費者並不急在短期建置太陽能發電設備，使得以終端消費者支出為主導的個股出現顯著修正，如太陽能營運商Sunnova過去一個月下跌幅度高達4成，其他相關個股也普遍有10％～20％的拉回。即使標準太陽能組件的價格近期跌落至歷史低點，估下半年仍可能出現供應過剩，讓整體太陽能價值鏈的利潤率面臨壓力，加上大陸製造產品價格競爭劇烈，更衝擊歐美市場組件庫存較高的企業。

百達投顧強調，目前較受影響的在於與消費者連結較強的公司，整體大型公用事業轉型使用再生能源的長線趨勢仍然存在。因應近期太陽能市場的劇烈變化，旗下能源轉型策略伺機賣出產業競爭壓力較大的太陽能逆變器個股，並買入部分價值面跌深具吸引力的太陽能營運商。