創新潛力大 生醫股長線有優勢

美國與歐洲第一季財報表現優於市場預期，分別有75％與66％的企業獲利高於預期，有些企業更提出值得正面看待的財測數據，使得市場重新燃起軟著陸的希望，雖然生醫第二季財報未盡如人意，但法人表示，短期生醫股價易受消息面影響，長期生醫對經濟敏感度相對低，且創新潛力仍高，仍具有不錯的優勢。

聯博指出，從基本面觀察，醫療保健產業的獲利能力仍舊穩健、業績成長機會充沛、政治環境仍舊相對溫和。看好銷量回溫趨勢，加上醫療保健相關人工智慧長期潛力目前尚被低估，將為醫療保健類股帶來龐大成長空間，預期當前美國國會的組成，對醫療保健相關法案負面影響不大。

聯博認為，利率正常化已大致反映於市場表現，醫療保健類股對經濟的敏感度仍低於其他類股且創新潛力仍高，長期醫療保健類股仍具有優勢地位。

短期生醫股股價明顯會受到消息面影響，百達投顧分析，近期生技個股受到FDA決策影響表現參差不一如Biogen與Sage共同推出的憂鬱症療法Zurzuvae，由於受到FDA拒絕將其用於重度憂鬱症（MDD）的成人，僅可用於產後憂鬱症（PPD），由於美國MDD人數約1,480萬人，遠高於PPD人數的60萬人，使其價格可能會比原先預期高出3倍推出，造成兩者股價受影響。該公司認為後續Zurzuvae仍有可能被核准用於MDD，且目前公司營運資金仍有10億美元，足以因應2025年前的營運資金。

另一方面，新冠病毒又傳出新的病毒株，早期研究指出Moderna Shot可有效預防，此一訊息帶動疫苗製造商股價上漲，包含Moderna、Novavax、BNT等均有不錯漲幅。百達投顧強調，生物科技的走勢與整體總體經濟走勢較不一致，主要來自於公司創新科技的發展程度以及消息面影響，但配置於投資組合，則可發揮分散風險。