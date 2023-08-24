主動式台股基金 報酬爆香

據投信投顧公會最新統計，135檔主動式台股基金規模7月推高至4,466.67億元，單月增加92.1億元，且今年以來至8月18日平均報酬率高達39.23％，再度展現主動式經理人超額報酬成果，及主動式台股基金確實為投資人帶來長期資產累積效益。

AI熱浪持續發燒，台股多頭氣勢不墜，投信建議，透過主動式台股基金，抓住浪潮下的台股成長機會。

日盛上選基金研究團隊表示，聯準會進入升息尾聲，資金面有利股市，AI長期趨勢看旺，將有效帶動台灣供應鏈業績創高，由於製造業PMI低點已過，企業獲利逐季成長，電子庫存調整有成，手機、PC、伺服器銷售增速回穩，台股中長線偏多看待，季線之下可視為布局良機。

台股評價反彈至長期均值位置後，個股表現可望超越大盤，選股重於選市。近期盤面結構部分，AI概念股仍為盤面主流及成交重心，接下來應重點關注美GPU大廠財報及展望，其釋出的訊息將牽動台股及AI後市，相關族群包括AI伺服器、散熱、機殼、PCB、網通、矽智財IP、半導體設備，皆是可持續關注族群。

凱基投信認為，因景氣優於市場預期，聯準會不排除再升息，利率維持在高檔的期間可能較市場原本預期的還要久，資金面趨緊持續；評價面也處於相對偏高位置，目前美股本益比19.06倍，來到過去10年平均一倍標準差上緣；台股16.07倍，也在相對偏高水位，因此短線上股價要再往上，需要企業實質獲利支撐。

凱基優選高股息30基金經理人顏良宇強調，美國OECD領先指標顯示企業獲利未來會呈現上揚趨勢，台股未來12個月企業獲利已從復甦轉向擴張，預期台灣今年企業EPS衰退22％～25％，明年可增長20％～25％，明年企業EPS表現有機會超越去年。亞洲預期明年企業獲利成長性以台韓最高，台股明年有機會成為全球資金關注焦點。

第三季半導體庫存可能持續下修，預期調整三季後庫存水位有機會恢復正常；明年下半年企業獲利有機會創新高，進而推升明年下半年指數挑戰前波高點的機會。