輝達財報亮眼 7檔ETF搭上AI列車

輝達財報公布，表現亮眼。統計最新數據，台灣目前海外ETF中共有7檔持有輝達個股，包含富邦未來車25.29％、國泰智能電動車20.5％、富邦元宇宙12.4％、元大全球AI 9.1％、國泰數位支付服務5.9％、富邦NASDAQ 4.4％、元大S&P500 3％，投資人可多加留意。

投信法人分析，即使投資人只有台股帳戶，仍可選擇投信發行，且輝達佔比較高的海外ETF。例如富邦未來車、國泰智能電動車，可直接受惠輝達漲勢，輕鬆搭上這波AI列車。

其中，富邦未來車今年以來績效達65.65％、國泰智能電動車62.48％，皆因持有輝達股票帶動。

投信法人表示，第三季台股多數企業展望利空出盡，AI族群成為台股少數營運展望佳，且2024年無敗象、營運展望動能向上的最佳情人，唯今年AI題材蜜月期已過，法人選股主軸回歸基本面，對於具實質業績貢獻及評價相對低的「真AI」，將成為下波台股多頭新攻勢。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，不論上市或上櫃市場，從產業基本面來看，目前2023年甚至到2024年台股成長性最高的產業類別，仍屬於AI相關的軟體、硬體應用的電子業為主，而台股AI供應鏈，又在全球扮演舉足輕重的關鍵角色，加上整體台股市場，預料從第三季起至2024年將持續受惠於AI族群反攻向上，投資人對明年台股展望不須悲觀。

未來操作策略上，陳郁翔認為，台股AI供應鏈在2024年仍將持續扮演台股救世主，唯AI發展日新月異，法人未來選股重點將鎖定具營運實質業績貢獻或經過這波修正後，股票評價相對低的真AI族群為主。

另外，隨台股預料第四季至明年有機會脫離景氣藍燈，重返復甦軌道，電子股中，預估處於市場谷底反彈準備向上的產業，例如個人電腦或記憶體，以及持續看旺的特斯拉電動車供應鏈相關利基個股，均有機會迎來反彈契機。