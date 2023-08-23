四利多加持 印度基金錢景旺

儘管近期印度股市在創新高後出現整理，但多頭格局並未打破。投信法人表示，印度在經濟基本面強勁、企業財報優於預期、外資持續加碼、印度製造政策等四大利多下，有助帶動經濟與產業發展延續，及股市向上動能，投資成長前景持續看好，建議透過定期定額投資印度相關基金，把握投資契機。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從經濟基本面來看，印度7月製造業PMI為57.7，已是連續第13個月維持在55以上的高水準，持續創下歷史最長紀錄，7月服務業PMI不僅終止連兩跌，大幅攀升至62.3，遠高於市場預期，更為2010年6月以來最高，且已連續24個月處於擴張階段。顯示雖然全球景氣放緩，但印度經濟仍不受影響，加上通膨尚屬可控，預期印度央行仍將維持利率不變。

林光佑強調，鑒於基本面穩健，今年來印度股市吸引外資持續買超，為新興亞股中外資累積買超金額最高的市場，本土投信資金也持續回流，整體資金動能依舊強勁。官方持續透過政策措施來促進產業發展，包括大基建計畫、調降企業稅、破產法改革、投資設廠獎勵等等，透過更佳友善的經商環境吸引外資進駐，且受惠於全球供應鏈移轉，出口全球占比明顯提升。

瀚亞印度基金經理人林庭樟認為，從印度各項經濟與產業狀況來看，毫無疑問仍在一個穩定上升的軌道，不需特別依賴升息預期與經濟刺激等政策做支撐。由於股市位在高檔水位，預估下半年表現相對有限，建議把握每次拉回或波動時，可增加配置，中長期仍看好經濟發展。

野村投信投資策略部副總張繼文強調，印股擁有大量人口紅利、政策支持、經濟動能強勁等基本面利基，加上與成熟股市相關性較低，後市續航力十足、凌厲走勢有基本面支撐。

摩根史丹利預估，未來十年印度整體出口在全球占比可望翻倍成長，隨國際貿易地位提升，有助後續經濟成長增添動能。整體來看，在經濟基本面、企業獲利面、資金面及政策面皆利好下，印度股市後續表現仍值得期待。