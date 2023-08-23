資金動能強 東協股市後市按讚

美國去年強升息，至7月底已升息11次，共計21碼，並帶動美元快速升值，美元指數更創下20年新高。儘管目前不確定美國何時開始降息，但升息循環已近尾聲。投信法人表示，若未來啟動降息循環，新興亞股將蓄勢待發，尤其看好題材多的東協股市。

根據EPFR統計，截至8月9日止，新興亞洲股票型基金吸金605億美元，吸金規模高居第一，多於全球股票基金淨流入415億美元，新光投信表示，從資金動能來看，新興亞洲股票基金更出現連十周呈現淨流入。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億指出，亞洲經濟整體成長關鍵在大陸疫情後復甦狀況，儘管大陸自去年第四季開始鬆綁，但消費信心層面恢復情況不如預期，加上房市疲軟與地產事件衝擊，目前大陸需要更多財政政策的支持，才能帶動經濟成長復甦。

由於大陸經濟疲軟對東北亞市場影響較小，台韓市場今年有AI等科技股題材帶動，帶動台韓股市漲幅超前，相較之下，東協以內需題材為主，漲幅較少，後續東協國家服務業消費力道有望隨市場持續開放並跟上復甦。

國泰投顧認為，若美元自高點跌落且東協基本面良好，評價面具吸引力。根據2000年以來的歷史資料顯示，美元及東協股市呈現負相關，統計2000年以來，美元每次跌幅超過10％的波段，東協股市表現較佳，計算七次美元弱勢的波段，平均每次美元下跌天數約498天，美元指數下跌18.3％，東協股市上漲55.5％。

美元指數自2022年9月27日創20年高點回落，至今年7月31日跌幅達10.7％時，東協股市上漲16.5％，若美元指數走弱啟動後，預期東協股市上漲潛力可期。