利差添誘因 科技非投資級債 有看頭

經歷去年全球升息及經濟衰退疑慮，非投資等級債初級市場呈現急凍，但隨市場普遍看好經濟軟著陸，企業發債意願已明顯開始回升，非投資等級債初級市場回春，目前美國科技非投資等級債殖利率9.1％，高於五年均值，顯示債券價格未來仍有相當表現空間。

投信法人認為，由於創新科技相關產業資本利得成長機會優於整體產業，科技產業前景佳、違約率較低，目前的收益率和利差仍然具有一定的吸引力，可留意布局時機出現。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，通膨數據下降顯示經濟放緩，美國聯準會（Fed）將有可能提前放寬利率政策，從而避免經濟陷入衰退。但若通膨反轉，Fed則不得不加快加息步伐，這將增加未來經濟衰退的風險。在這種情況下，企業應已做好應對溫和衰退的準備，除非發生意料之外的極端風險事件，預計風險將是漸進而非突發，因此預測違約率將保持在可控範圍內。

日盛團隊指出，儘管處於信貸循環週期的晚期階段，但經濟並未出現明顯衰退跡象。截至最新S&P 500指數第二季財報公布家數已超過9成，整體盈餘優於預期幅度達7.44％、表現不俗，市場對科技產業明年獲利漸有共識，長期表現依然看好。科技行業的盈利可望從低谷反彈，預計違約率將保持在歷史低水平，投資人可擇機進場布局。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華強調，近期信評機構調降美債評等，Fed升息不確定性干擾猶存，導致10年期美債殖利率竄升，所幸現階段美國經濟相對穩定，降評一事主要基於政治僵局削弱惠譽對美國政府財政管理的信心，預期對美國信用影響有限。

徐建華預期，非投等債也在經濟風險無虞的情況下，利差呈現收斂之勢，且發債企業透過消除債務增長及減少資本支出，維持穩健的財務體質，因此從長期角度來看，優先順位非投等債仍有持續攀揚的空間可期。