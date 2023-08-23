新興債、非投資級債 長線俏

第二季新興市場企業升評金額大幅增加，主要來自中東與非洲企業債券，主權升評帶動企業升評。顯示前景轉趨樂觀。展望後市，投信法人分析，非投資等級與新興市場債券表現看俏，預期新興市場利差仍有收斂空間。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，在美債殖利率仍偏高下，目前市場偏好高息收、存續期間較短產品，新興市場短天期高收債長期投資價值浮現。投資上專注於短天期、基本面佳、融資需求低、管制風險低且安全的標的；產業上，仍看好石油與天然氣產業，具防禦特性的通訊產業以及評價面具吸引力的消費產業。

安聯投信指出，隨著主要國家實質利率陸續回到正值之上，後續升息空間有限，利率風險低於去年，可伺機增加並維持債券水位；此外，因通膨降幅低於預期，短時間內降息機率較低，故仍應以收息為主要目標，而目前信用債收益高於公債、且基本面仍穩健，建議可聚焦評級較佳的優質信用債，透過息收累積投資報酬率。觀察信用債基本面，扣除公用事業的投資級債企業負債比略為上升、但涵蓋率仍在歷史高檔；此外，BBB級投資級債正向展望比例高過負向展望、淨升評的金額也仍為正數。

非投資級債部分，負債比仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也仍在歷史高位；違約率來看，BB與B級非投資級債約率僅有約0.3％，明顯較評級較低債券為佳，評價相對具有吸引力；整體來說，信用債基本面仍穩健。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容強調，隨全球5G部署逐漸完善，預估2023年起各國5G行動通訊發展，將進入應用落地階段，不僅帶動電信商的每用戶平均收入、營收倍增，同時，5G的高速、低延遲特性，將提供將為各行各業帶來新業變革，也直接驅動全球各大電信公司，迎向第二波5G紅利。