AI題材熱燒 科技股後續表現搶眼

8月以來科技股面臨一波回檔修正，但累積今年以來表現，科技股在聯準會升息週期可能即將結束、AI題材火熱等因素帶動下仍表現搶眼，至8月22日，那斯達克綜合指數上漲29％，遠優於標普500指數的14％、道瓊工業指數的3％。

資產管理業者表示，近期美國經濟數據顯示通膨已出現降溫，但就業市場和零售銷售等數據仍維持強勁，恐迫使聯準會維持高利率更長時間，因此，聯準會利率動向仍是影響科技股的關鍵，但若最終確認7月是聯準會最後一次升息，且隨時間經過降息預期逐漸發酵，將有助進一步釋放科技股潛在表現。

根據理柏統計，台灣核備的境外資訊科技產業型基金共18檔，在其中規模最大的五檔中，富蘭克林坦伯頓科技基金今年來績效表現位居第一，漲幅達33.27％，表現優於18檔同類基金的平均值，也優於那斯達克綜合指數。

基金達人分析，績效第一的富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括AI、雲端、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、5G等題材，其中的AI更是近期市場矚目的焦點，隨ChatGPT在去年底隔空問世，AI的討論度持續熱燒，而輝達（Nvidia）在今年年中大幅上修獲利預估更進一步推動AI熱潮延續。

投資專家認為，儘管企業廣泛採用AI的時間表存在高度不確定性，監管限制、數據隱私權等疑慮，也可能會減緩AI的部署速度，但預計AI將有助企業在創造相同營收的同時降低勞動力成本，進而提高獲利。那些透過運算能力、模型建構、數據處理，將生成式AI相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此，投資於專注AI的公司將有望取得豐厚報酬。

銀行財富管理中心強調，投資人和理專持續關注科技產業基金是否持有AI相關股票，以能搭上這波AI順風車，故在AI廣受討論下，持有越多AI概念股的科技基金也可望更受歡迎，但擔憂高波動的投資者，可採定期定額方式參與。