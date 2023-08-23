境外基金十強 AI、科技最夯

AI題材仍熱，成為投資人青睞的重要主題，據理柏統計，近三個月所有境外基金前十強，分別繳出20.43％以上到15.38％不等的表現，其中與AI、科技和通訊有關主題的基金有四檔，部分資金也輪動到歐洲、能源、新興市場、越南等其他市場或主題，其中利安資金越南基金飆逾2成、JPM美國科技基金、安聯AI人工智慧基金漲幅也逾18％。

安聯投信表示，隨著生成式AI發展，半導體公司明顯成為首波贏家，預期在軟體及擴大使用AI技術的許多產業，有望從中獲得正面助益同樣也相當可觀，故展望後市，與AI應用相關的跨領域策略將會是下一波布局的關鍵。

就評價面，安聯投信指出，AI相關題材短線許多正面的預期雖多已大致反映，但在資金輪動、經濟前景擔憂緩和及對企業展望有望逐步增溫支撐下，布局上以具競爭力優勢、營運韌性、能見度提升、占有領先地位 並且評價面具有吸引力者為大方向。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰認為，生成式AI的問世，再次掀起人工智慧的浪潮，隨著軟硬體技術紛紛到位，AI應用已橫跨汽車通、雲端儲存、生技製藥等領域；近期金融市場因景氣尚未明朗而回檔整理，然對於AI的長多看法並未改變，建議投資人可分批進場布局，降低當前市場帶來不確定的風險。

野村e科技基金經理人謝文雄強調，受惠今年AI狂潮，台美兩地AI概念股的股價狂漲，讓人擔憂股價是否已經太貴，但從本益比（PER）來看，美國尖牙股PE的確是位在歷史高位，不過台灣相關次產業PE仍在五年均值附近，相較之下更具有投資價值。

台灣作為AI伺服器的重要生產基地，無論是組成伺服器的AI晶片、ABF載版（以ABF材料做的IC載板）、ODM組裝廠，或是增加運算效能的IP矽智財、HPC高速傳輸、散熱等，都能在台灣找到這些關鍵次產業的指標性公司。