台股ETF除息大戲 這檔吸金登高股息三哥

8月台股ETF因除息大戲接力上演，交投熱度升溫，不過受AI概念股震盪衝擊，市值規模出現兩樣情，新掛牌的新兵挾價格較低、不錯的配息金額及年化殖利率數據，吸引資金轉進，其中，訴求月配息的復華台灣科技優息(00929)最吸金，規模大躍進登上台股高股息ETF三哥寶座。

8月以來因AI概念股漲多、籌碼鬆動，台股由漲轉跌，並跌破月、季線支撐，也讓台股ETF市值規模版圖出現變化，前三大元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)8月以來市值各蒸發174.9、145.3、125.9億元首當其衝。

不過，也有不少投資人趁此波回檔進場撿便宜，並鎖定配息型ETF，讓相關標的規模不減反增。掛牌交易不到三個月的復華台灣科技優息(00929)因連兩個月配出0.11元、預估年化殖利率約8%，加上股價比00878、0056低，且兩次除息當日皆完成填息，持續吸引大量買盤進駐，近期單日成交量屢登ETF之冠，帶動市值8月以來大增187.9億元，規模攀升至389.6億元，排名連趕兩個席次，超越元大台灣高息低波(00713)、富邦特選高股息30(00900)，登上台股高股息ETF三哥位置。

其餘今年新成立的群益台灣ESG低碳(00923)、永豐ESG低碳高息(00930)、群益半導體收益(00927)在產品特色帶動下，8月以來規模亦有成長；另外，因行情出現較大回檔，促使投資人加大槓桿力度進場布局，讓元大台灣50正2(00631L)也榜上有名。

復華台灣科技優息(00929)ETF經理人許忠成表示，AI概念股震盪，加上近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，不過長線AI趨勢仍將持續帶動產業升級及獲利提升，將有利台股電子產業後市獲利表現，建議可採一籃子布局的電子科技ETF，分批或透過定時定額掌握類股輪動的投資機會。

（時報資訊 任珮云）

延伸閱讀

上櫃債券ETF規模1.6兆創高 還有2檔生力軍

台股醞釀反彈 聚焦趨勢題材

法人：生成式AI將迎爆發性成長

暑期挺 消費精品基金掌先機