油價續漲？法人：技術面沒條件

因能源庫存下降、沙國自願減產再延長以及夏季用油旺季等，使油價呈現連六周上漲格局。然大陸房地產陷入嚴重困境，加深市場對大陸經濟復甦的疑慮。法人表示，市場擔憂全球經濟前景，技術面也看不到油價持續大漲的條件。

富蘭克林證券投顧指出，沙烏地阿拉伯自願性將每日減產100萬桶政策延續至9月，今年來供應充沛的俄羅斯也將持續調降石油出口，控制能源供給量；市場對石油需求部分，6月全球需求甚至回升至每日1.0216億桶，創下2019年以來最高水準，7月稍回落至每日1.0138億桶，但仍高於石油供應。

整體而言，OPEC+持續大規模降低原油供應、全球原油需求未如市場。富蘭克林證券投顧認為，短期原油市場供不應求態勢愈趨明顯，預期可支撐油價維持於較高水準，所以近期國際券商多上調油價預估。能源類股及能源基金部分，能源股雖受油價波動影響，但類股自由現金流量充沛，能源公司將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，能源股及基金仍具投資價值。

康和投顧總經理黃詣庭分析，根據IEA預估8月全球原油需求再創高，第三季全球庫存減幅最大，基本面因素仍為支持油價最大動力，美國產量停滯及俄羅斯出口下降，將導致下半年全球供需趨緊。但就技術面而言，油價漲至85美元也來到技術線型的漲幅滿足點，預期走勢仍將震盪。

康和投顧強調，9月初夏季用油消費旺季即將結束、美國能源公司持續減少石油鑽井平台數量和OPEC+減量保價，預期第三季產量將為兩年新低，美國產量成長預計將陷入停滯。但全球宏觀經濟壓力大，近期美元和10年美國公債殖利率走揚、大陸經濟仍低迷和地產信用問題，建議拉回再進場為上策。