鷹聲不散 多重資產策略當道

聯準會7月會議紀要顯示，大多數官員都認為通膨有持續升高風險，可能需要進一步緊縮貨幣政策，聯準會再顯現鷹派立場，市場波動也隨之再起。法人指出，有鑑於美國聯準會保持升息大門敞開的彈性態度，及考量景氣降溫和許多領域的分歧表現，策略上建議採取主動式多重資產或平衡策略，從容應對多變市場。

根據投信投顧公會統計，7月市場面臨部分市場或主題漲多拉回、升息有望步入尾聲、通膨持續降溫，在具利基如AI等長線趨勢拉動，以及資金輪動下，相關市場受惠，連帶提振跨國投資股票基金買氣，訴求多重資產或平衡策略的跨國基金或台股基金，人氣也明顯增溫。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，採取主要是考量股票部分可著眼於未來性較佳，折價幅度較大的成長股，搭配可望受惠發債量增溫、且可望跟漲抗跌的可轉債，以及收益率具吸引力，違約風險低檔的非投資級債，可在成長股起風下，以分散策略，掌握成長的同時、也能降低漲勢過度集中的波動風險。

富蘭克林證券投顧認為，受信評調降事件與美國大量發行公債影響，美債殖利率近期顯著攀升，加上大陸景氣疑慮與企業債信風險事件再起，8月以來風險性資產拉回整理，尤其殖利率朝去年高點逼近，使今年來漲勢凌厲的AI科技相關股票面臨較大的估值調整壓力，反觀在科技股修正之際，資金展現輪動趨勢。

隨聯準會等主要央行升息接近終點，債券殖利率墊高後的收益吸引力浮現，有助吸納美國公債供給增加的影響，美國經濟比預期更有韌性，則可望支撐中長線的多頭行情，建議投資人趁機汰弱留強，擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國穩定月收益平衡型基金，並可留意逢震盪加碼趨勢型股票。