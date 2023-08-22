暑期挺 消費精品基金掌先機

暑假旅遊旺，大陸宣布團客解禁，總計開放138國，激勵高端旅遊預算提升近3成，得益於疫情限制措施解除、海外旅行需求激增，刺激國際連鎖飯店股價持續上漲。投信法人表示，旅遊、奢侈品、美容等次主題都受惠於觀光旅遊，第三季有望加速整體復甦，可用精品、消費基金掌商機。

瑞士百達精選品牌策略團隊指出，美國今年第三季有望加速整體消費力道，國際連鎖飯店品牌受惠全球旅遊潮，法國雅高國際酒店、萬豪國際、洲際酒店今年以來累積漲幅分別漲47.02％、39.77％和26.96％。由於零售銷售約占整體消費支出的三分之一，被視為美國經濟風向球之一。

美國商務部8月15日公布零售數據，7月零售銷售月增0.7％，遠超市場預期的0.4％和上修後前值0.3％，創六個月來最大增幅，消費者對大多數品類的購買量都有所增加。消費增速原因是美國民眾增加線上購物和外出用餐，美國7月線上零售商的銷售勁升1.9％、外出用餐比率也成長1.4％，皆為連續兩個月大幅成長。在7月中旬的Prime Day購物節活動中，亞馬遜在第一天就創下有史以來最強勁的單日銷售紀錄，顯示在高通膨環境，美國消費者仍在增加支出。

美國勞工部發布7月就業數據，失業率3.5％，比6月3.6％微降。代表美國就業市場依舊相當健全，結合餐飲業零售成長，顯示美國消費者工作穩定，對經濟信心充足。瑞士百達精選品牌策略團隊認為，百達精選品牌投資於六大次主題，包括奢侈品、旅遊、運動、食品及飲料、美容、休閒等，投資範疇鎖定大型高端品牌、高毛利、定價能力高的類股。投資人若想參與觀光旅遊、暑假消費題材正是時候。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen強調，隨經濟的重新開啟和消費者開始走出家門甚至恢復旅遊，消費者將重回數位化無法替代的體驗型活動，許多以體驗為主軸的公司浮現投資價值，像是觀光旅遊、飯店渡假村、餐廳及博弈與服飾相關公司等。