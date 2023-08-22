市況波動 多重資產基金穩健

近期金融市場波動頻頻，投信法人表示，經濟維持軟著陸預期，且升息循環也可望步入尾聲，部分新興市場更已啟動降息，風險性資產仍有行情可期，但考量近期市場仍有不確定性干擾，建議穩健型投資人不妨透過股債靈活配置的多重資產基金來因應，以平衡投資組合波動，並機動掌握各資產輪漲契機與收益機會，穩健應對市況變化。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析，先前引起市場關注的美債降評事件並非頭一遭，在2011年已發生過一次，現今經濟體質已較強健，不若2011年整個經濟環境曾有二次衰退的疑慮，部分中小銀行信評遭到調降雖使得美國區域銀行股表現下滑，但並未破底，且最新一季財報顯示，基本上美國銀行業存貸狀況在第二季已穩定，部分銀行自6月起存款資金已開始回流，銀行體系最壞狀況已過，降評對市場影響有限，毋須過慮。

徐煒庠指出，從經濟面來看，製造業動能雖未完全恢復，不過在通膨壓力改善下，需求活動下行料有撐，靜待去庫存週期完成，此外，全球各地通膨下降速度不同步，成熟市場方面以美國改善速度最為領先，部分新興市場央行則已啟動降息政策。鑒於景氣衰退風險確實改善，在軟著陸預期下，伴隨央行升息週期可望逐步進入尾聲，風險性資產經評價震盪後仍有上行機會，表現仍不看淡。

考量市場不確定性並存，建議投資人採取多重資產策略來因應，資產配置方面，股市方面近期包括醫藥、工業類股可多加留意，債市方面則可持續關注公債、非投等債表現。

日盛目標收益組合基金研究團隊認為，就業暢旺，市場持續反映聯準會將再升息，使美債殖利率面對持續飆升的壓力、利率風險持續，加上擔憂企業盈利展望，導致避險情緒上揚，然全球通膨出現明顯降溫跡象，升息趨勢已進入尾聲。

根據芝商所FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會9月會議可能按兵不動，但11月升息1碼至5.5％～5.75％的機率升至近4成水準，未來市場受到聯準會升息的影響預期將逐漸下降，操作上建議透過組合平衡型基金，採取多重資產配置以管理市場風險。