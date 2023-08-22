美債降評 進場好時機

惠譽（Fitch）先前調降美國公債信評，且美國政府債務負擔高，整體債務與日俱增，財政恐有惡化風險。

但投信法人認為，美國經濟基本面有撐，美債幾乎沒有違約風險，且據過去歷史經驗，下調美國公債信評後，美國公債與投資等級債價格均持續上漲，建議投資人可趁近期震盪找中長線買點。

滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安指出，2011年標普（S&P）就曾下調美國公債信用評等，自AAA下降一級至AA+，理由同樣認為美國債務持續增加，美國政府無法堅守財政紀律，因此下調美國公債信用評等，當時美國公債與投資等級債價格均持續上漲，非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪，但六個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正，投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

蔣智安強調，惠譽下調美國信評後，美國財長葉倫、股神巴菲特、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼均表示反對，表示美國的償債能力無庸置疑，認為美債會出現違約風險是荒謬的想法，過去幾個月的數據亦表明，美國經濟比想像中更加堅韌，這對美國債務的信譽有利。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽分析，通膨仍是未來6個月～12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。考量目前的殖利率水準及利率將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。

滙豐投信強調，根據2011年降評的經驗，當股票市場開始震盪時，資金便會回流美國公債部位。一旦美國公債信用評等掉入AA+，美債的殖利率於國家基本面，於AA+的群體中將會更加突出，進而吸引資金進駐。美債降評事件於短線上造成價格震盪在所難免，投資人此時切入債券型商品，可獲得更高的殖利率收益。