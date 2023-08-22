台股醞釀反彈 聚焦趨勢題材

聯準會（Fed）紀要暗示升息影響，10年期美債殖利率衝高，美股近期持續修正整理，拖累台股近期震盪整理，電子持續擔綱盤面主流，投信法人認為，大盤短線醞釀落底反彈，建議可聚焦趨勢題材族群。

觀察135檔主動式台股基金表現，今年以來至8月17日，計有五檔基金交出超過8成的報酬率，冠軍日盛新台商報酬率達90.68％，及野村高科技基金、野村e科技基金、日盛MIT主流基金、日盛上選基金酬率皆逾80％。

日盛上選基金研究團隊表示，短期仍需密切觀察即將在下周公布財報的美科技大廠，預估下一季度的景氣狀況，尤其是AI市場是否進一步擴大；及全球央行年會，Fed主席鮑威爾將發表演說，屆時有望透露重大貨幣政策舉措，或重要轉折觀察。短期盤勢不排除位於區間箱型整理，伺機架構短中期底部區，季線之下可視為布局良機。

台股評價反彈至長期均值位置後，個股表現可望超越大盤，選股重於選市。近期盤面結構部份，AI概念股持續是主軸，相關族群包括AI伺服器、散熱、機殼、PCB、網通、矽智財IP、半導體設備，皆是可持續關注族群。

台新中國通基金經理人魏永祥指出，後市可關注三大重點，一是Fed在7月如預期般再度升息1碼後，官員們對後續是否持續升息的態度出現分歧，特別是在7月通膨持續降溫下，聯準會內部分成鷹鴿兩派，此將影響9月聯準會的利率政策；二是新台幣自6月中旬以來已貶值3％，若市場預期Fed在9月持續升息，趨貶格局不變，外資恐將持續賣超台股，反之一旦止貶，外資可能反手轉為買超；三是8月尚處美台財報發布期，特別是8月23日的輝達財報是否持續驚艷市場，與其後續對AI需求展望如何，將牽動美台AI族群的股價走勢。

整體而言，在AI投資浪潮未停歇、市場仍處風險偏好模式下，台股多頭氣勢仍在，惟在AI族群股價普遍已漲多之下，預期8月底前台股仍處震盪格局。