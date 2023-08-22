錢進全球債 押明年降息

全球股市獲利了結賣壓出籠，市場資金紛紛尋求最佳資金避風港停泊，債券價格已來到金融海嘯以來相對低檔位置，即債券投資人罕見的長線「鎖高利」買點出現，押注明年降息利多。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，美公債殖利率竄升，不利於科技股評價，加上近來全球股市獲利賣壓出籠，全球市場資金處於風險趨避（Risk Off），美元指數近來一波彈升，美元避險效果現正炙手可熱，投資人除可逢低承接具成長趨勢的利基型股票外，投資等級的美元固定收益資產，例如全球債等，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，值得逢低布局。

美10年公債殖利率逾4％，公司債逾5％，是極具投資吸引力的高殖利率水準，目前進場布局投資等級的長債部位，等於掌握鎖住近年來罕見的高利機會，不僅債券部位，連全球債基金近期績效表現回溫，也加速吸引追求固定收益投資買盤追捧。全球債基金配置較為分散多元，且長期主要報酬來自多元債息收入，淨值波動又較股市小，投資人趁現階段債券殖利率攀高進場鎖利，今年先掌握高殖利率表現，明年再順勢追求債券資本利得績效，是息利雙收的投資優選。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，通膨仍是未來6個月至12個月的重要觀察指標，預期未來幾季利率將維持在5％以上，所幸固定收益資產正重回與股票的低相關性，具備良好的投資組合分散功能。考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，而精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊強調，截至最新S&P 500指數第二季財報公布家數已超過9成，整體盈餘優於預期幅度達7.44％，表現不俗，營收優於預期表現相對沒有驚喜，惟市場對科技產業明年獲利漸有共識，長期表現依然看好。目前美國科技非投資等級債券利差為415個基本點、殖利率8.8％，皆高於5年均值，顯示債券價格未來仍有相當表現空間。