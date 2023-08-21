電動車銷量、滲透率帶勁 投資商機具潛力

根據中汽協報告，大陸7月電動車銷量出現淡季不淡，歐洲當月受假期擾動，銷量尚符合預期，美國銷量為持平，根據研究機構預估，今年全球電動車銷量有望突破1,480萬輛，明年突破1,990萬輛，投信法人認為，全球電動化滲透率可望持續提升，投資商機潛力可期。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據Marklines分析，上半年歐洲電動車整體銷量135.8萬輛，隨第三季供給端逐步釋放，今年新能源汽車銷量有望突破300萬輛。觀察電動車市場，近期多家車企品牌宣佈降價，在行業面臨電動智慧化轉型、市場競爭趨於激烈的背景下，價格戰或加速行業出清，具備較強技術積累和降本能力的車企競爭優勢有望強化。

隨電動車與生成式AI對高速運算需求的大幅提升，新興GPU雲市場因應而生，市場估計至2030年，GPU市場將以每年近3成速度增長，屆時每輛車半導體含量將跳升至1,170美元，達前年近兩倍之多，可持續觀察相關供應鏈後市估值表現。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，疫情期間車用晶片及部分零組件嚴重缺貨，使全球乘用車產量下滑，預估供應鏈解決生產瓶頸後，今年至明年全球汽車銷量重回成長格局，且在行車安全意識及操縱便利性等需求下，汽車智能化趨勢顯著，加上新能源車取代燃油車趨勢同樣不可逆，電動車可望逐漸掌握主流地位，後市成長力道可期。

根據華爾街日報指出，大陸為目前全球最大的汽車市場，也是全球最大的電動車市場，佔電動車總銷量的三分之二，中美繼5G競爭後，電動車成為下一波爭雄戰場，也造就無限商機。

各國政府紛紛祭出刺激政策，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者將碳排量在2025年減至2015年的6成至7成，激勵業者進行電動車的開發。專業機構預計至2040年電動車在整體車市的市佔率將大幅成長至55％，複合年成長率高達17％，電動車投資商機想像空間大。