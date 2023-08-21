氣候變遷主題 下一波股市領頭羊

近期全球氣候災害頻傳，據摩根士丹利證券統計，金融市場每十年都會出現一個大趨勢主流，2020年代將由AI和氣候變遷兩大趨勢領軍，成為下一波引領全球景氣循環復甦和股市多頭行情的領頭羊。

富蘭克林證券投顧表示，觀察8月以來科技股修正之際，資金有回流價值型股票的跡象，氣候變遷相關股票蘊藏估值回升行情。建議投資人趁近期股市震盪之際採單筆進場或採大額定期定額策略，在投資組合中納入全球氣候變遷主題型股票基金，積極卡位氣候商機。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人Craig Cameron指出，儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，投資在減緩和適應氣候變遷主題的動力從未如此強烈，預期脫碳和去全球化將是主導未來幾年的投資主題，影響所及橫跨世界各地及各行各業，若公司提供的產品、服務或科技能取代經濟活動中原本高碳排產品或服務，將成未來市場贏家。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，在極端氣候威脅下，ESG永續經營已成為全球政府及企業相當重視的議題，也帶來無限商機，歐盟承諾在未來7年內為綠色項目投入近5,500億歐元；美國拜登總統承諾花費2兆美元應對氣候變化；大陸、日本、韓國三個亞洲最大的經濟體都做出實現淨零排放的承諾，其中韓、日目標為2050年、大陸2060年，凸顯當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾8成的主流投資者在做出投資決策前，都會納入ESG資訊考量，代表永續投資已成顯學，建議將ESG環保相關基金納入核心資產配置。

蘇聖峰強調，今年以來市場熱錢過度聚焦特定產業（如AI）時，使得許多具長期投資價值的個股未受到青睞，尤其許多ESG個股遭到錯殺或低估，後市具補空間；長線歐盟碳稅初期管制五大高碳排產業，綠色博弈熱度上升，更確立ESG長線爆發性商機，看好電動車概念反彈，可布局以美國電動車大廠、韓系電池供應鏈為主，搭配零組件與自駕技術企業；替代能源留意政策利多用盡，短線波動加劇；水資源與回收業績穩健，有利提供投組下檔支撐。