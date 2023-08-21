生技基金長線穩健 抵禦波動

上半年全球股市呈多頭走勢，但下半年各市場拉回，也讓下半年的投資難度攀升，進一步觀察近期投信發行的海外基金表現，整體以生技基金表現最為突出，其中以群益全球關鍵生技、野村全球生技醫療、景順全球康健基金近一周有3％以上的漲幅表最佳。

法人表示，生技產業長線趨勢看俏，儘管伴隨市場震盪也有不小的波動度，但急跌後往往能重回上漲趨勢，不失為市場震盪之際的投資首選。

群益投信指出，觀察下半年來，美股財報利多反應完畢後，中國經濟趨緩以及美國升息等疑慮，加深全球金融市場的波動幅度，但包括醫療保險與製藥等大型價值股表現相對抗跌，由於醫療產業發展日新月異，同時結合科技創新題材，建議投資人可視自身風險承受度逢低適量布局，提升潛在獲利空間。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，阿茲海默症、類風濕性關節炎及肥胖等已是老年化人口增加、飲食生活改變下的現代人病症，具新藥題材效應拉抬，醫療保險、醫檢設備及藥局部分，市場需求相對穩健。今年來美國食品藥品監督管理局（FDA）新藥核准速度依舊積極，截至今年8月4日累積核准31個新藥，去年同期16個新藥，近年新創生技IPO及企業併購活動亦熱絡，生技產業中長期表現並不看淡。

安聯投信認為，近期主要受惠併購題材，與預防醫學漸成焦點所帶動，後市生技製藥業年初以來併購案保持動能，儘管併購活動儘管受到資本市場波動較大影響，但依舊維持相當熱度，在投資價值面浮現情況下，持續看好今年併購案進度。

隨疫情趨緩，疫苗產業研發焦點逐步轉至預防醫學上，RSV疫苗市場總值超過50億美元，預估到2030年將突破100億大關；罕見疾病新藥研發進展，也成為支撐相關主題的重要題材。