擁四利多 美國成長股迎曙光

美股今年來大漲走勢，但從本益比角度來看，成長股漲勢仍落後。投信法人表示，在通膨與升息的壓抑下，成長股本益比目前較價值股便宜，隨升息進入尾聲、企業獲利反轉向上、消費動能轉強帶動，成長股逐步重返多頭揚升格局，未來上漲空間可期。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，由於市場預期美國景氣軟著陸機率大、升息進入尾聲、市場情緒回溫、估值面相對便宜，在這四大利多下，有利成長股表現趕上價值型股票。且美元指數自去年高點115降至目前100～104，顯示市場信心回溫，有利股市表現，VIX恐慌指數整體趨勢相對平穩，代表市場風險偏好增加，加上IMF將今年全球經濟成長率調升至3％，受惠服務業復甦帶動消費動能優於預期，全球經濟保持韌性。

葉家榮指出，目前全球掀起AI熱潮，自第二季起在AI機器學習進展下，包括半導體與軟體企業的股價走勢都十分出色，帶動成熟國家的科技、非核心消費、通訊服務等類股漲勢超前，預期2032年全球生成式AI市場規模將超過1,100億美元，達27％年複合高速成長，在看好成長股價值面仍具上升空間，及AI應用面快速成長，宜把握相關投資契機。

群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，Nvidia將於23日發布財報，將是投資人檢視AI相關需求預期強弱的關鍵，基本上長線仍看好AI商機持續發酵，應用層面逐步擴大，尤其近期包括微軟、Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務並積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，AI伺服器的需求成長期才剛開始，回檔可逢低布局貢獻度較高的AI受惠股。

投信法人強調，全球超過15％營收成長的企業數逐漸遞減，從歷史數據統計發現，企業盈餘成長愈強，報酬表現往往跟進反映，AI、醫療等產業不少優質企業符合高速營收成長條件，建議長線角度透過由下而上找出被低估的股票。