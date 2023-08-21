抗波動 多重資產基金投資人愛

今年市場波動加劇，多重資產型基金成為各大投信爭相推出的投資產品。根據投信投顧公會統計，光是今年至7月底，就有九家投信遞件申請新募集多重資產型基金，且均受到投資人青睞，其中柏瑞利率對策多重資產基金規模衝52億元，近期中信投信發行的第五檔多重資產基金也在8月15日成立，據了解，這次募集規模達68億元，報請成立約20億元。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，美債遭信評機構惠譽降評引發全球股市盪，加上景氣下行等不確定因素干擾，投資人更應拉高抗震部位。投資組合中加入可轉債，不只抗景氣波動，又能掌握景氣反轉時的反彈機會，可達到進可攻、退可守的效果。

楊士醇認為，可轉債因具有轉換成股票的權利，故當股價愈高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價低時因具有債券特性，相對抗跌，不可忽視其「跟漲抗跌」力。但投資人可能會擔心可轉債一般來說都無信評的問題，相較於一般債券，因發行人不會特別將可轉債送信評機構申請，因此目前在全球可轉債市場上高達75％不具信評，其發行人不乏大型具信評的國際機構，像高盛、摩根士丹利、Adidas、UBER、聯想集團、安森美半導體等，無信評不等於高風險。

柏瑞投信表示，目前股市估值偏高，預期風險性資產短期可能還會波動，今年來美國經濟仍屬穩健，即使股市短暫性拉回，也不致於馬上由多轉空。美國10年期公債殖利率突破4.1％後，短期仍可能在高位震盪，但就長期來看，美國10年期公債殖利率主要還是反映美國經濟基本面，隨著升息已近末期，預期長天期殖利率未來緩步下降的趨勢不會改變。

柏瑞利率對策多重資產基金投資團隊對後市風險偏好相對保守，目前市場風險溫度計分數維持3.5分（中性偏謹慎），將依市況彈性調整布局進度，投組目標配置股4債6，且因應聯準會仍有升息可能，對存續期間展望維持溫和偏短，利率對策資產相對側重低利率敏感度資產。