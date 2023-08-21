估值吸睛 法人喊進日股基金

日股近期漲多拉回、加上日本央行趨向緊縮政策，走勢震盪整理，法人表示，儘管日股已漲多，但估值仍具一定吸引力，預估日股下半年上漲動能仍相強，每次拉回都是很好進場時機，日股今年來漲幅逾2成，連帶表現好的日股基績效逾3成，但少數日股基金年來報酬率還不及5％，建議慎選日股標的。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日股近期受到漲多拉回、日本央行趨向緊縮政策影響，走勢呈現震盪整理，參考過去日本貨幣與財政政策力道，均相對溫和，即便日圓走強，對股市也不一定會造成負面逆風影響。日股估值目前仍具一定吸引力，外資也持續建立持有日股部位，預估在日本央行政策更加明確後，可望吸引更多資金流入。

未來日股有望在內外資雙引擎的帶動下，維持上漲動能，基本上日股每次拉回，都是很好進場的時機，瀚亞投資建議投資人，可透過定期定額方式介入，參與日股後市行情。

元大日本龍頭企業基金研究團隊，依過去經驗來看，日股是否續漲，其關鍵在經濟情況，按照此次日本央行（BOJ）經濟預估，2023年至2024財年日本實質GDP成長率為1.3％、1.2％，大致仍屬穩健。

搭配日股東證本益比在14.7倍左右依然，處於近十年平均水準，依然在合理水準，因此對日股後市仍以正面看待。

富達日本股票投資團隊相對看好科技業前景，富達日本基金經理Nick Price指出，在半導體設備和材料領域，日本有全球具競爭力的公司且在生成式人工智能等新驅動因素驅動下，不但具投資潛力且其估值極具吸引力，目前更看好那些被忽視的、估值相對低的中小型成長股上漲潛力。