政府挺科技業 日股長線看俏

日本政府去年重新修訂半導體策略，加強發展、生產尖端半導體，鞏固經濟安全、發展生成式AI科技，目標在2030年國內生產的銷售額增至15兆日圓，為2020年銷售額的3倍，透過提供補助計劃，加速全球半導體巨頭赴日投資設廠，注入活水及重振半導體大國名號，投信法人認為，日本積極強化科技業，帶動日股長線看好。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，目前日本經濟情況穩健，日本通膨壓力已來到41年來的高點4.3％，春鬥調薪幅度3.58％也創30年新高，東京證交所治理改革有望繼續激勵本淨比較低公司的投資情緒，日圓持續被低估，有利製造業出口，帶動內需及觀光經濟，加上政策加速赴日投資，有助日本半導體業東山再起，增加外資投資日股的吸引力，日股爆發力仍值得期待。

日債殖利率曲線扭曲，日銀轉向勢在必行，逢市場修正都是很好的長期買點，建議投資組合納入具正向題材性利多的日股，布局主動型日股基金，取得參與日本潛力個股的表現機會，迎接這波榮景，掌握進場布局好時機。

元大日本龍頭企業研究團隊表示，看好日本薪資成長帶動的良性通膨，加速經濟成長，有利日股長期多頭走勢，基金操作聚焦日本製造業復興題材，包括工業自動化、半導體、尖端醫療及製造業回流相關族群，並以日本龍頭企業為配置核心，採逢低布局策略，因應短期市場波動。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊強調，市場對日股未來潛在上漲空間仍充滿信心，主要因素來自於當地經濟轉向正循環、企業財務結構重整及股票估值偏低，都有助於買盤挹注，有利逢修正伺機進場布局。

瑞士百達資產管理日本精選策略資深投資經理Sam Perry預期，受惠全球疫情後的通膨環境，日本始終維持寬鬆貨幣政策，讓民間消費和投資信心大幅改善；中美地緣政治促使產業供應鏈移轉，加上日本政府政策扶持，加速企業投資日本的需求，增加看漲空間。