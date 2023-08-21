外資流入 越股基金績效進補

越南政府釋出多項政策利多，吸引國際資金流入，使越南股及基金近三月績效齊大進補。據晨星統計，截至8月15日為止，近三個月及今年來以來，在新興亞股基金中，三檔越南股票基金績效都名列前茅，表現優於其他亞股基金。

利安資金越南基金經理人郭福明表示，越南GDP短線增速趨緩，從細項來看，外人投資方面，今年在疫後旅行限制鬆綁後，外國直接投資金額較去年正成長；內需消費方面，國內消費動能略微放緩，但仍比去年成長。越南外銷出口受全球需求不振影響，表現相對疲軟，但國內製造業表現較佳，帶動就業狀況穩定且通膨維持穩定，貨幣政策保持寬鬆，預估今年GDP成長率仍可保有5.7％的突出表現，是今年及明年中內東南亞經濟體中最具成長潛力的新興亞洲國家。

今年以來受到基本面回穩帶動，越股從去年第四季底部反彈迄今已逾3成，雖指數反彈一波，但從估值評估，目前胡志明證交所指數，本益比仍維持在11.5倍上下，約為過去十年來平均水準的負一個標準差附近，顯示當前越股本益比偏低，中長線仍具投資價值。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南來自宏觀數據及企業盈餘方面產生積極信號，工業生產、進出口7月同步增加，二季財報公布，11個主產業裡有六個在年比和季比均呈現正成長。今年以來國際旅客數量回到新冠肺炎疫情前的68％，由於大陸入境人數僅恢復至疫情前的26％，未來仍具回升空間，預計越南放寬旅遊電子簽證有效期限由30天延長至90天，旅客停留時間也延長至45天將刺激觀光成長。