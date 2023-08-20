外幣投資配置 銀行：美元當核心

儘管美升息近尾聲，但美元在高利、避險情緒增溫下，仍有相對強勢的優勢保護，中信、國泰世華、台新、一銀、華銀等五大銀行一致看好美元下半年表現。觀察近期影響美元走勢包括美長債利率變化、大陸信用風暴造成亞幣偏弱，但近十年美元每漲3年就會回跌1年，因此即便現在美元跌，但1年後美元可能又會回升到原點，代表仍可長抱，銀行建議，下半年外幣投資應以美元為核心，非美貨幣為衛星，自然避險。

國泰首席經濟學家林啟超表示，近期影響美元走勢有二大因素，即美長債利率變化、大陸信用風暴。美長債利率有點升過頭，若未來美債利率往4％以下走，美元這波強勢會趨緩，預估美元指數下半年會在100至105間；大陸信用風暴尚未完全拆彈，亞幣有匯出狀況，也造成美元強勢。第三季還是看好美元，畢竟利率高，但中長期還是要看美聯準會降息動作，若開始降息，美元就會偏弱。

台新銀行認為，短期美元強勢，因升息預期未止加上金融市場動盪避險需求，中、長期美元將轉向弱勢，美元對升息題材已出現邊際效用遞減敗象。

美元投資要看長期，若長期持有1、2年以上還是有機會彈升回來，這從過去10年美元走勢就可看出，基本上7年漲、3年跌，幾乎美元每漲3年就會回跌1年，因此，即便現在美元跌，但1年後美元可能又會回升到原點，因此，長期投資就不用擔心短期虧損。

中信銀行預期，下半年美元指數將持穩偏強格局，預估區間為100至106點。美元的強勢來自於全球景氣放緩帶動避險需求回升。短線觀察重點在於大陸企業信貸風險的外溢效應是否衝擊全球金融市場的投資信心，以及美國主權債信評調整後伴隨企業信評相對評價的重新檢視。

第一銀行建議，投資人以短期3個月至6個月投資規劃為主，隨時因應利率變化。在強勢美元以及亞幣競貶刺激出口的趨勢下，投資幣別建議仍以美元為主。美元投資標的多元，定存、保險、債券、基金、股票及衍生性商品等均有美元計價商品，投資人可善用美元規劃投資組合，靈活運用多元配置。

但第三季新臺幣對美元匯價一路走貶，近期貶向32元兌1美元大關。請投資人進行外幣投資前，務必評估自身需求與匯兌風險。