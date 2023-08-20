美元強勢 外幣優利定存拚場

美元近期表現相對強勢，各銀行也持續推出各類外幣優利定存，大部分銀行推出美元定存，中信銀行提供美元14天期最高年利率6％、華南銀行1年期美元定存年利率5％，希望吸引民眾青睞。

中信銀即日起至8月31日止，推出換匯轉存外幣定存，最低原幣1,000元即可承作，1萬美元以上，14天期享年利率最高6％，除美元外，另有澳幣、人民幣、紐幣及加拿大幣四種幣別，並提供不同期別，人民幣14天期最高6％、澳幣14天期最高4％、紐幣6個月期最高4.7％、加拿大幣最高6個月期最高4.2％。

永豐銀行結合客戶刷卡消費與理財需求，刷永豐信用卡可獲美元、日圓、人民幣、歐元及澳幣5大外幣換匯優利定存。符合條件，可連續3個月、每月3筆依選定刷卡消費方案使用永豐信用卡，即享3個月美元定存年利率5％等優惠，日常消費也能輕鬆理財。

上海商銀美元優利定存專案，個人戶限新資金及換匯資金，3個月4.6％、6個月4.7％，每筆承作最低金額5,000美元，專案期間至10月31日，可於網路交易，網路結匯可另享匯率優惠。

台新銀行推出的外幣存款專案，原幣1,000即可輕鬆申辦，承作管道更是多元，以「好享利外幣定存專案」為例，不管是臨櫃、郵寄、網銀、行銀，皆可受理申辦，並有美元、澳幣及人民幣供選擇。

彰化銀行美元定存利率優惠活動至12月29日，限新資金，單筆達1,000美元（含）以上，且自8月11日起調升利率，美元1個月4.23％、3個月4.33％、6個月4.43％。

第一銀行至8月31日推出「獅之富」88天4.88％美元優利定存專案，網頁線上申辦專案，透過iLEO數位帳戶以新台幣轉存美元定存，可獲匯率3.5分減碼，及88天期4.88％定存優惠利率。每人每日可承作888美元至12,888美元。

華銀推出「新美利美元優匯定存」方案，3個月定存年利率4.35％、6個月定存年利率4.6％、1年期美元定存年率5％。起存額個人戶1萬美元以上，法人戶2萬美元以上，限以新台幣結購或自他行匯入的新資金。