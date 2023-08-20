三高優勢 優質投等債值得入手

國際信評機構惠譽發布報告顯示，非投資等級債違約率將攀升至2.8％。投信法人認為，受到經濟走弱影響，債券發行人風險升溫，反觀投資等級債發行人的財務體質較佳，能因應景氣帶來的風險，升息尾聲債市行情也跟著啟動，龍頭公司的優質債券仍值得入手。

投資專家分析現在布局投資等級債基金，可取得三高優勢，包括搶高息、賺高價差，還有高評等護體。瀚亞投資表示，看好下半年美國投資級債資產有機可乘，建議納入投資組合。回顧今年以來通膨升溫風險，加上30年期美債標售需求疲弱，導致10年期美債殖利率走揚，價格走跌，企業債表現略受影響，以瀚亞投資優質公司債基金為例，逆勢操作策略奏效，中長期都有贏標竿指數的佳績，績效在同類型當中也居前段班，可作為投資人攻守兼備的核心配置。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊指出，當市場看漲時，會相對基準指標調升BBB級債券比重，並調降AAA比重；適時獲利了結時，則會調升AAA與現金等防禦性資產，並調降BBB級比重。透過逆勢操作，基金創造超額報酬的機會大，同時也有空間可增加利差曝險。

就收益率來看，相較於美國目前投資級相關債券資產的殖利率，瀚亞投資優質公司債基金殖利率偏高、超過5％，且基金新購持券一定是投資級別債券，以維持較高品質的投資組合；前十大持有債券的發行人均為美國知名大企業或政府公債，產業橫跨金融機構、通訊服務、健康醫療等，均屬美國龍頭企業。

整體而言，隨聯準會升息進入尾聲、經濟不確定性升溫，投資等級債可視為投資人防禦性資產，今年來債券ETF在台灣掀起熱潮，債市行情正在醞釀。比起投資級債ETF，債券主動基金更能因應市況，靈活調整產業配置與信評配置，更具備創造超額報酬的能力，瀚亞投資優質公司債基金具有三高、靈活操作優勢，績效勝過大盤的機率也較高，達到進可攻、退可守效益。