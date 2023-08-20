半導體＋電信債 存退休金優選

存退休金有新選擇，根據投信統計，7成資金投資半導體ETF加3成資金選擇電信債ETF，依據每年60萬元的現金流目標，達成時間僅須花19年，相較過去投資人習慣存股領息採「押孤支」方式，專家預估，國內ETF市場產品多元發展下，自組股債ETF配置，可作累積退休金另類選擇。

新光投信量化投資部協理袁永騰表示，存股領息是國人退休理財主流，但大部分比較偏好單押一檔高股息ETF長抱到永久，如果投資人肯接受「投資不要單戀一支花」的新觀念，透過自行組合不同股、債ETF資產配置，再長期投資，不論累積退休金資產，或實現未來現金流目標，根據歷史績效回測結果，年化報酬率比單押ETF佳，平均年化殖利率表現也不俗。

新光投信統計，半導體加電信債ETF的7比3配置，平均年化報酬率達14.49％，相較台股其他高股息ETF同期表現更好；平均年化殖利率達4.58％，較其他高股息ETF略低。一般建議股票ETF、債券ETF同時兼顧，投資組合才能平衡波動風險，掌握成長機會、追求穩定收益；長期投資也較能創造時間複利效果，比較適合作退休金這類資產配置策略。

兆豐投信觀察，近期台股受半導體與AI概念股的劇烈震盪，上半年消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍持續調節中，但庫存去化指日可待，台股長期表現還是可期，車用電子、網通應用等產業的晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增。

群益台灣ESG低碳50ETF經理人洪祥益指出，台股長線多頭看法不變，現今國際大廠相繼訂出自身的碳中和目標，未來台廠若想接到更多訂單，企業就必須越低碳。在這個低碳浪潮正要起步的時刻，擁有台股低碳ETF，就能搶先掌握台股「碳金商機」。