殖利率居高 債券有看頭

惠譽、穆迪近期相繼出手後，美債短期雜音多使債市出現震盪，法人表示，經濟趨緩與升息邁入尾聲，均對債市表現有利，且各類債券殖利率均來到相對高點，目前投資各種債券皆有機會。

聯博指出，美國遭到降評並不是頭一遭，早在2011年8月歐債危機時，標準普爾也曾因債務上限等理由，將美國債務評等自AAA調降至AA+，當時一度引發市場波動，但危機很快解除，美國公債表現也相較其他債種穩健。因為美國公債具有避險特性持續吸引資金青睞，事件發生後至當年底公債殖利率不升反降。

這次美國債信遭到降評與2011年有一點不同，雖然在降評首日，包含公債在內的三大債種均小幅下跌，但相較於上次經驗，此次非投資等級債跌幅較於美國公債與投資等級公司債較小，反彈速度也較迅速。

美國公債多數時間與風險性資產呈現負相關，往往被視為資金避風港。聯博認為，今年市場時有波動，但美國公債表現相對非投資等級債與股市抗跌。儘管本次降評造成美國公債小幅下跌，美國公債無論從流動性、品質、規模來看，仍是目前難以取代的避險選擇，在當前環境下，短線上的價格修正反而造就伺機布局的時機。

依歷史經驗來看，兩次降評中，各類債券表現互異，分散配置公債與非投資等級債，不僅有助緩和短期波動造成衝擊，也可望在市場回穩後掌握上漲動能。

富達強調，現階段對整體資產配置仍維持審慎立場，對於固定收益考量收益率、評價面與市價對景氣反映，目前相對看好歐洲投資等級債，與歐洲非投資等級債。

看好歐洲投資等級債及歐洲非投資級債原因，富達分析，主因目前歐洲之收益率與評價面相對具吸引力，且歐洲已反映經濟可能衰退的定價，歐洲金融債評價也處於較低水準。債券報酬率來自收益率與資本利得，過去10年歐洲是負利率環境，歐債幾乎沒有收益率，只能靠資本利得，但近幾個月來，收益率占整體報酬率比重正在上揚中，未來有望成為驅動歐洲債上揚主要動力。