AI類股成長空間大 逢低布局

全球股市持續修正，外資連續多周調節新興亞股，資金淨流出台股。法人認為，AI商機仍然將持續發酵，應用層面逐步擴大，尤其近期包括微軟、Alphabet和Meta，接連於最新一季的財報說明會中，重申續投AI應用服務並積極採購AI伺服器，下半年供應鏈有望進入密集出貨期，AI伺服器的需求成長期才剛開始，回檔可逢低布局貢獻度較高的AI受惠股。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，美國AI類股走跌引發台股AI類股警鈴，以過往科技股多頭時期的預估本益比相比，目前AI類股尚未有泡沫危機。科技應用無所不在，醫療診斷除先前影像辨識，國內醫療院所已將生成式AI應用於病歷判讀，故即便AI客服機器人、智慧城市等AI應用的速度未如預期，市場對資訊科技的仍為長期需求，AI類股仍具成長空間。

根據CMoney統計今年來至7月底，以半體體產業最受三大法人青睞，買超金額達336億元。隨AI需求急劇上升，全球開始形成「AI軍備競賽」，台灣站在技術領先、具創新彈性、加上聚落效應的優勢，成為AI軍備競賽的軍火庫工廠，建議可以跟隨法人腳步透過半導體ETF參與AI驅動半導體的高速成長。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南央行大力降息下，銀行存款利率持續下行，資金有望流向風險性資產，股市成交量、證券開戶數出現月增長。近期資金持續回流股市，7月平均成交量達16兆越盾以上，加上寬鬆政策降低存款利率，股市吸引力將持續提升。此外越南公布6號令，將規範信貸機構與銀行的信貸行為，為長期發展鋪路。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑認為，印度7月服務業PMI為62.3，創2010年6月來最高的數字，顯示印度的服務業景氣仍然相當熱絡。製造業PMI則是57.7，也是有高於55以上的水準。近期印度指數有些微回檔的趨勢，但其長期高度成長的結構性因子均未改變，技術線型仍是多頭趨勢，還是看好整理後將再創新高，且中小型指數也相對強勢，可多留意具成長潛力的中小股。