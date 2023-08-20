AI即戰力 長線續航力可期

AI投資熱潮後浪追前浪，下一波AI股價紅利哪個產業最受惠。投信法人指出，AI帶來的股價受惠紅利將由半導體股再擴及AI數位基建的相關產業鏈，其中更以上半年股價表現較落後的公有雲產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業成為重心。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲表示，AI生成式發展應用，引發市場樂觀情緒，現階段升息已近尾聲，企業營收再度恢復上修成長趨勢，待市場停止升息後，更有助AI相關標的評價回升。AI產業長線發展持續看好，但總體經濟放緩的隱憂仍在，加上今年不少大型股股價漲幅大，後續一旦面臨財報保守，可能出現漲多個股較大波動疑慮，但長線發展大趨勢軌道，針對成長型、高波動的AI科技主題型基金，若面臨接下來大波動行情，宜採逢回買進、長線定期定額投資策略，把握AI股價紅利趨勢財。

野村e科技基金經理人謝文雄表分析，ChatGPT掀起AI趨勢，預估到2026年全球AI產值將達10兆美元。當前處在生成式AI大量訓練期，推升更高設備的硬體需求，高效能運算及AI伺服器相關供應鏈族群將受惠。AI運算能力每六～十個月成長1倍，算力的軍備競賽將為許多產業帶來新成長契機，加上美國通膨穩定走低，經濟軟著陸機率高，總體經濟給予市場定心丸，股市前景樂觀。可視風險承受度，布局長期趨勢看好AI、AI伺服器、ASIC/IP、散熱、電源供應器、智慧電動車與自駕車電腦系統、綠能等題材，掌握長線紅利。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，現在AI、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網、生命科學等領域尋找新的機會，相信數位轉型是一個價值數兆美元的投資機會，它將讓越來越多企業能利用軟體和數據來更加瞭解客戶和業務流程，並利用各種技術來從根本上改善營運方式。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞強調，科技大廠財報顯示AI需求旺盛，獲利及展望優於預期，引領半導體及科技股上漲，市場資金明顯轉向科技產業。