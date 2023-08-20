台股短期整理 定期定額長線勝率高

近期終端需求不振，全球股市震盪，定時定額續為攤平成本相對有利的布局方式，根據投信投顧公會統計，35家投信業者135檔台股基金6月定期定額扣款仍達19.58億元，針對近期電子股拉回，大盤進入波段修正階段。投信法人建議，逢低分批布局或透過定期定額投資台股，可掌握後續投資契機。

日盛上選基金研究團隊表示，目前廠商庫存去化來自需求回溫，非主動減產所致，新增訂單震盪上行，亦帶動整體製造業PMI落底回穩。而基本面復甦初始，慎選利基個股、便可優先掌握長期超額報酬契機。根據LIPPER統計至7月底，若在過去十年定時定額投資台股成果亮眼，持有一年正報酬機率有72％，平均報酬率11.9％，持有三年正報酬機率更達100％，平均報酬率45.2％。

日盛上選基金研究團隊指出，美國7月消費者物價指數（CPI）數據低於市場預期，聯準會（Fed）官員近期談話偏鴿，9月利率可能維持不變。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在9月將按兵不動，有助觀望資金重回股市。台股短期進入整理，中長線仍偏多，低基期、第三季獲利有機會轉折的族群可能有較佳表現。

台新台灣中小基金經理人沈建宏分析，惠譽意外調降美國信評、大陸地產巨頭碧桂園發生財務危機，及科技大廠對後市財測保守看待等衝擊，造成近日台股大幅回檔修正。台股5月至7月已明顯上漲，8月開始將面臨產業基本面與財報檢驗，因此預期8月將是震盪整理的格局。

中長線來看，第三季進入美歐電子產品備貨期，iPhone訂單季增可望高達50％至70％，帶動整體電子業營收季增20％；傳產業預估9月庫存亦可調整完畢，預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，明年獲利可望回雙位數成長，建議利用台股短線大幅修正分批布局，或定期定額長線持有台股基金。

沈建宏認為，定期定額方式投資基金，不用考慮進場時機，當淨值處於高檔時，相同金額買到較少單位數，但淨值跌至低檔時，可買到較多單位數，長期下來基金的平均購買成本會降低，不用擔心任何危機事件對淨值衝擊，最適合股市大幅波動的時機。